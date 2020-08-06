В Москве планируют установить мемориал Децлу

В Москве планируют установить мемориал Децлу
Децл. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Объект разместят в одном из столичных скверов

В Москве может появиться мемориал, посвященный рэперу Децлу. Об этом рассказал глава округа Арбат Евгений Бабенко.

Сейчас проект находится на стадии разработки – пока неизвестно, как будет выглядеть памятный объект и где его установят. Скорее всего, память Кирилла Толмацкого увековечат в одном из скверов Новой Москвы.

Как рассказал Бабенко, группа активистов, которая хочет установить мемориал Децлу, сейчас работает над дизайном будущего памятного объекта. К процессу привлечены эксперты и архитекторы, передает РИАМО. Возможно, в столице появится стена, посвященная популярному рэп-исполнителю.

Напомним, Децл родился в 1983 году. Уже в 17-летнем возрасте он стал кумиром молодежи. Почти каждый подросток слушал хиты рэпера "Вечеринка", "Слезы", "Кто ты?" и другие. Сердце артиста остановилось в 2019 году. Ему было всего 35 лет.


Ранее "Утро.ру" рассказывало об исчезновении возлюбленной рэпера Юлии. После смерти Кирилла девушка прекратила общение с родственниками и перестала выходить на связь. Теперь мать артиста Ирина Толмацкая безуспешно пытается опубликовать неизданные стихотворения сына, ведь все материалы остались у Юлии.

Ольга ФЕДОРОВА

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