Подписчикам не понравилась прическа ведущей

Российские курорты еще никогда не видели такого наплыва звездных туристов. Из-за пандемии коронавируса дл отечественные знаменитости решают провести свой отдых в Крыму или на черноморском побережье. Вот и Ксения Собчак вместе со своим мужем и режиссером Константином Богомоловым сейчас отдыхает в Адлере.

Сегодня светская львица выложила фото в легком летнем платьице и открытых сандалиях.

"Хорошо в Адлере летом!!!!" – написала Ксения (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Но подписчики телеведущей не разделили ее позитивный настрой. Кто-то отметил, что выглядит Собчак, мягко говоря, не очень: "У вас с Волочковой кое-что общее... Или грязные волосы в тренде?", "Фото неудачное, икры рязанские", "Колхоз", "Ну да, ну да, по вашему лицу видно как хорошо", "Обабела как-то".

Другие комментаторы даже попытались пожурить Ксению за расхождение ее слов и действий: "А говорили, на наши курорты ни-ни...", "Вроде кто-то говорил, что на наше море ни ногой", "А говорила: "Лучше никуда, чем куда. попало!" И вдруг Адлер! Вас не поймешь".

Напомним, что сегодня стало известно, что Собчак наказали за участие в митинге. Телеведущей придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.