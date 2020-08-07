Обеспечить себе комфортные условия на такую сумму не возможно, считает продюсер

Иосиф Пригожин опять сделал громкое заявление о заработках артистов. На этот раз он прокомментировал слова Ляйсан Утяшевой, которая якобы может прожить на 50 тыс. руб. в месяц. Продюсер считает, что это не реально – ему нужно порядка 2 миллионов. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Муж Валерии заявил, что на 50 тыс. руб., конечно, прожить можно, но условия будут не такими комфортными, как привыкли знаменитости. Придется отказаться от отдыха в Испании, покупки дома и "жить где-нибудь в халупе на окраине города".

"Мне бы этих денег не хватило. Мне меньше полутора – двух миллионов просто невозможно",

– признался Пригожин. Он объяснил, что эта сумма ему нужна, чтобы оплачивать швейцарское образование детей, клипы для Валерии, содержать офис, а также близких родственников. Кроме того, продюсер инвестирует деньги в других артистов, поэтому жизнь на 50 тыс. руб. – это, по его словам, легенда.

В беседе с "Пятым каналом" Пригожин заявил, что "не верит в сказки" Утяшевой как минимум из-за стоимости ее шоу.

Напомним, что накануне гимнастка дала интервью Premier, где рассказала, что в ее жизни были тяжелые времена, когда им с мамой приходилось сидеть на гречке. Звезда и сейчас редко ходит по ресторанам, поэтому 50 тыс. руб. ей бы хватило, заявила Утяшева.

Ранее Пригожин жаловался на положение артистов. По его словам, выделяемые им деньги исполнители просто не получают, напоминает URA.RU.

Из-за слов продюсера о бедственном положении артистов на него набросились знаменитости. Одним из таких стал Сергей Шнуров.