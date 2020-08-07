Как выглядит младшая дочка Седоковой: сестра сняла видео

Как выглядит младшая дочка Седоковой: сестра сняла видео
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Девочка оказалась маленькой копией певицы

Анна Седокова – не только известная певица, но и многодетная мама. Однако со своей дочкой Моникой артистка видится не так часто, как ей хотелось бы, потому что девочка живет в США вместе с отцом – бизнесменом Максимом Чернявским. Более того, суд запретил родителям Моники выкладывать фотографии дочери в социальные сети, поэтому в интернете крайне редко появляются снимки девочки. 

Но сегодня в Сети появилось видео, где дочери Седоковой в красивых платьях кривляются перед камерой. На своей странице в "Тик-токе" старшая дочь Анны выложила 15-секундный ролик, на котором она танцует вместе с младшей сестрой. 

"Давайте поиграем в игру.. кто выглядит старше?" – поинтересовалась Алина Белькевич у подписчиков (орфография и пунктуация сохранены).

 

 

Однако вскоре девочка удалила видео. Возможно, об этом ее попросили родители. Пользователи отметили, что Моника растет настоящей красавицей и очень похожа на свою маму. 

Недавно известный музыкальный критик рассказал о том, как Анна Седокова выжила из "ВИА Гры" первую солистку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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