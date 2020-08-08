Победитель шоу "Маска" устроил пьяный дебош на празднике

Победитель шоу "Маска" устроил пьяный дебош на празднике
Анатолий Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец объяснил, почему теперь он отказывается от алкоголя

Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой ведет здоровый образ жизни: не пьет спиртное и вообще является примерным семьянином – по слухам, певец женат и воспитывает нескольких детей. Экс-солист MBAND поделился историей из своего прошлого, которая и заставила его отказаться от алкоголя.

Анатолий Цой объяснил, что из-за своего азиатского происхождения он пьянеет даже с небольшого количества напитка. По словам артиста, его могут "убить" даже две бутылки пива. Музыкант рассказал, что один из самых страшных моментов, связанных с алкоголем, произошел на празднике его знакомого.

Участник "Маски" выпил буквально два-три бокала и дальше не помнил ничего. Он поделился страшными историями, рассказанными друзьями после:

"Я тушил сигареты об официантов, пел, меня не могли успокоить. Короче, это был настоящий дебош".

После этого Цой и решил, что без алкоголя ему намного лучше, разоткровенничался певец в Ютуб-шоу "The Гараж".

Напомним, что Анатолий Цой был солистом группы MBAND, основанной Константином Меладзе. Коллектив распался, и артист начал выступать сольно. Популярность музыканту принесла победа в шоу "Маска".

Тему своей личной жизни Цой всегда избегает, однако недавно журналистам удалось выяснить, что певец уже около десяти лет женат.

Карина СИРАЗОВА

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