Неравнодушная поклонница поставила телеведущей диагноз по фото

Ксения Собчак, которая никогда не стеснялась предстать перед публикой такой, какая есть, опубликовала новое "честное" фото. Жена Константина Богомолова показала, как отдыхает под солнцем на природе, но заставила поклонников переживать за ее здоровье.

На фото, выложенном в "Инстаграм" телеведущая позирует на лежаке в майке, открывающей руки и зону декольте. Образ звезда дополнила кепкой и солнцезащитными очками, предпочтя остаться без макияжа.

"Веснушчатый визитер визировал",

– иронично подписала кадр Собчак.

Внимательные интернет-пользователи разглядели на коже знаменитости белые пятна. Некоторые предположили, что это совсем не отблеск солнца.

"Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу!" – написала подписчица Собчак. Телеведущая же ей отвечать не стала. Другие фанаты отметили, что девушка придумала такой диагноз, а у Ксении на фото всего лишь отсвечивает солнце.

Другие же пользователи Сети принялись обсуждать сам снимок медиадивы. Некоторые посмеялись над Собчак, другие же похвалили за смелость и естественность.

"Ну, не каждый такое фото выставит. Респект", " Не пугай Ксюш! ", "Ого не узнала вас! Богатой будете!" – прокомментировали фото подписчики.

Ранее Собчак высмеяли за грязные волосы.