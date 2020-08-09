Певица опубликовала снимок у себя на странице в социальных сетях

Недавно София Ротару справила свое 73-летие. Певица решила провести праздник в кругу своей большой семьи – поздравить ее приехали сын, внуки и сестра. Праздник прошел в ее роскошном доме, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается в миллион долларов.

Подробностями того, как прошел праздник, артистка делилась в соцсетях. Также она показала фото со своей родной сестрой Аурикой Ротару, которая младше артистки на 11 лет. Поклонники отметили, что сестры невероятно похожи за исключением одной детали – цвета волос. У младшей сестры певицы он светлый.

"Похожи очень", "Красавицы", "При виде этой фотографии, хочется переиначить песню: "Две сестры, две светлых повести", – написали поклонники звезды.

Аурика также посвятила жизнь певческой деятельности – работала с разными артистами в качестве бэк-вокалистки, а позже занялась сольной карьерой. У Софии есть еще родные братья и сестры – Лидия и Евгений, однако их карьера сложилась хуже, поскольку созданный ими коллектив распался в 1992 году.

Недавно "Утро.ру" рассказало о самых громких скандалах вокруг Ротару – о войне с Пугачевой и выступлениях в России после нелестных высказываний.