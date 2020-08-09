Появилось фото Ротару с белыми волосами

Появилось фото Ротару с белыми волосами
София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица опубликовала снимок у себя на странице в социальных сетях

Недавно София Ротару справила свое 73-летие. Певица решила провести праздник в кругу своей большой семьи – поздравить ее приехали сын, внуки и сестра. Праздник прошел в ее роскошном доме, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается в миллион долларов. 

Подробностями того, как прошел праздник, артистка делилась в соцсетях. Также она показала фото со своей родной сестрой Аурикой Ротару, которая младше артистки на 11 лет. Поклонники отметили, что сестры невероятно похожи за исключением одной детали – цвета волос. У младшей сестры певицы он светлый. 

"Похожи очень", "Красавицы",  "При виде этой фотографии, хочется переиначить песню: "Две сестры, две светлых повести", – написали поклонники звезды. 

Аурика также посвятила жизнь певческой деятельности – работала с разными артистами в качестве бэк-вокалистки, а позже занялась сольной карьерой. У Софии есть еще родные братья и сестры – Лидия и Евгений, однако их карьера сложилась хуже, поскольку созданный ими коллектив распался в 1992 году. 

Недавно "Утро.ру" рассказало о самых громких скандалах вокруг Ротару – о войне с Пугачевой и выступлениях в России после нелестных высказываний. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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