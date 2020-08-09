Лучший друг сделал ей предложение еще 7 лет назад

Имя Натальи Фриске в последнее время часто встречается в СМИ. Сестра покойной певицы стала привлекать к себе слишком много внимания. Сейчас поклонники Натальи приписали ей новый роман. Слухи поползли после того, как девушка выложила на своей странице в "Инстаграм" фото с голубоглазым мужчиной.

Сначала Фриске написала, что этот незнакомец – ее друг.

"Дружище, спасибо тебе за вечер", – подписала публикацию Наталья.

Но в комментариях поклонники решили, что их связывает что-то большее, чем просто дружба: "Вы такая красивая пара! Женитесь уже давайте", "Хорошо смотритесь вместе", "Как же здорово вы смотритесь! Кто сказал, что любить друзьям нельзя..."

Фолловеры также поинтересовались, где сейчас второй муж Натальи. "Слышала, что Сереженька уже в отставке, как муж!" – посплетничали в комментариях.

Такие комментарии не остались без внимания. Фриске записала видео в "Инстаграм-истории", где пообещала подумать над словами подписчиков и призналась, что ее друг делал ей предложение еще "лет 5 назад", когда она была замужем.

"Лет семь назад. Я уже 12-й год ее жду, уже второй ее брак!" – пожаловался ее спутник и нежно чмокнул Наталью в висок.

Напомним, что ранее Наталью Фриске раскритиковали за выступление в образе Жанны.