Актриса заявила, что со слезами пересматривала свои старые фото с роскошной шевелюрой

Копна рыжих волос стала узнаваемой деталью актрисы Елены Захаровой. Однако в начале карьеры она допустила роковую ошибку, из-за чего потеряла больше половины своих волос.

Захарова рассказала, что в 18 лет получила главную роль в одной из картин. Однако режиссер потребовал от нее изменить цвет волос с жгучего рыжего на черный – актриса согласилась. После съемок она решила снова вернуть родной цвет. Парикмахерам пришлось четыре раза осветлять волосы, чтобы выправить рыжину – это, признается она в интервью с изданием "7 дней",стало настоящей пыткой.

"В какой-то момент я вдруг с ужасом обнаружила, что растеряла половину волос. Как я рыдала, когда смотрела на свои старые фотографии, где у меня были шикарные кудри", – признается она.

После всех манипуляций актрисе еще долго пришлось восстанавливать волосы. С тех пор она не идет на радикальные преображения ради роли, а если нужно поменять цвет волос – попросту надевает парик.

Ранее в Сети появилось фото Ротару с белыми волосами.