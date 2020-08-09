Лишилась волос: Захарова рассказала о личной трагедии

Лишилась волос: Захарова рассказала о личной трагедии
Елена Захарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса заявила, что со слезами пересматривала свои старые фото с роскошной шевелюрой

Копна рыжих волос стала узнаваемой деталью актрисы Елены Захаровой. Однако в начале карьеры она допустила роковую ошибку, из-за чего потеряла больше половины своих волос. 

Захарова рассказала, что в 18 лет получила главную роль в одной из картин. Однако режиссер потребовал от нее изменить цвет волос с жгучего рыжего на черный – актриса согласилась. После съемок она решила снова вернуть родной цвет. Парикмахерам пришлось четыре раза осветлять волосы, чтобы выправить рыжину – это, признается она в интервью с изданием "7 дней",стало настоящей пыткой. 

"В какой-то момент я вдруг с ужасом обнаружила, что растеряла половину волос. Как я рыдала, когда смотрела на свои старые фотографии, где у меня были шикарные кудри", – признается она. 

После всех манипуляций актрисе еще долго пришлось восстанавливать волосы. С тех пор она не идет на радикальные преображения ради роли, а если нужно поменять цвет волос – попросту надевает парик. 

Ранее в Сети появилось фото Ротару с белыми волосами. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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