Телеведущая поразмышляла на тему несменяемости власти

Сегодня Ксения Собчак решила вспомнить об интервью, которое брала у президента РБ Александра Лукашенко несколько лет назад.

На своей странице в "Инстаграм" ведущая разместила фрагменты разговора и поделилась своими мыслями о диктатуре Батьки.

Один из вопросов Собчак касался принципа сменяемости власти. Лукашенко, который правит в Белоруссии уже более 25 лет, заявил, что не считает это "иконой", подчеркнув при этом, что он не цепляется за власть.

"Сказал неправду", – резюмирует Ксения.

Однако она не осуждает правителя Белоруссии за это. Наоборот, журналистка уверена, что это помогло стране отстоять свою независимость и самостоятельность. По ее мнению, нескрываемое желание "править вечность" или, как пишет Собчак, "наглая честность" Лукашенко вызывает уважение и работает лучше, чем фальшивые обещания.

В конце своих размышлений светская львица приходит к необычному выводу.

"Короче миром правят Священные Чудовища. А лучше чтобы красивые, смелые и умные женщины. Такие, как те, которые сегодня кинули ему вызов. Войн и Диктатур было бы сильно меньше", – проводит интересную аналогию Собчак (орфография и пунктуация сохранены).

Не все подписчики Ксении оценили такой пост: "Что-то я ничего не понял", "Что-то вообще не поняла, она его похвалила или наоборот". Однако у большего числа пользователей размышления ведущей вызвали восхищение и заставили по-другому посмотреть на происходящую в Белоруссии ситуацию.

Напомним, что ранее Собчак сказала, что на фоне слухов о болезни Лукашенко "выглядит жутковато".