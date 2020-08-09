Собчак рассказала о лжи Лукашенко

Собчак рассказала о лжи Лукашенко
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая поразмышляла на тему несменяемости власти

Сегодня Ксения Собчак решила вспомнить об интервью, которое брала у президента РБ Александра Лукашенко несколько лет назад.

На своей странице в "Инстаграм" ведущая разместила фрагменты разговора и поделилась своими мыслями о диктатуре Батьки. 

Один из вопросов Собчак касался принципа сменяемости власти.  Лукашенко, который правит в Белоруссии уже более 25 лет, заявил, что не считает это "иконой", подчеркнув при этом, что он не цепляется за власть. 

"Сказал неправду", – резюмирует Ксения.

Однако она не осуждает правителя Белоруссии за это. Наоборот, журналистка уверена, что это помогло стране отстоять свою независимость и самостоятельность. По ее мнению, нескрываемое желание "править вечность" или, как пишет Собчак, "наглая честность" Лукашенко вызывает уважение и работает лучше, чем фальшивые обещания. 

В конце своих размышлений светская львица приходит к необычному выводу. 

"Короче миром правят Священные Чудовища. А лучше чтобы красивые, смелые и умные женщины. Такие, как те, которые сегодня кинули ему вызов. Войн и Диктатур было бы сильно меньше", – проводит интересную аналогию Собчак (орфография и пунктуация сохранены). 

Не все подписчики Ксении оценили такой пост: "Что-то я ничего не понял", "Что-то вообще не поняла, она его похвалила или наоборот". Однако у большего числа пользователей размышления ведущей вызвали восхищение и заставили по-другому посмотреть на происходящую в Белоруссии ситуацию. 

Напомним, что ранее Собчак сказала, что на фоне слухов о болезни Лукашенко "выглядит жутковато".

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко

Местная оппозиция готова бороться до последнего

Пентагон стягивает войска к России

В НАТО активизировали усилия по "сдерживанию" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей