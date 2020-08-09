Держали в секрете: 62-летний Сюткин стал отцом

Держали в секрете: 62-летний Сюткин стал отцом
Валерий Сюткин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена певца родила в одной из столичных клиник

В сети поделились радостной новостью – избранница Валерия Сюткина Виола подарила певцу малыша. Эстрадный артист стал отцом в четвертый раз. 

Как передает издание "Стархит", Виола Сюткина родила в элитном роддоме. В клинике уточнили, что роды прошли легко, а малыш родился здоровым. К слову, о беременности Виолы мало кто знал, пара старалась держать новость об интересном положении в секрете. На руку оказался и введенный режим самоизоляции – последние месяцы Сюткины провели в загородном доме вдали от камер. 

О ребенке пара мечтала много лет. А в начале 2020-го 62-летний певец даже заявил, что мечтает о ребенке. Сюткин даже подчеркнул, что ему неважно, кого подарит ему супруга. Он будет ряд и мальчику, и девочке. 

"Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!" – пояснил Сюткин. 

Напомним, что Виола и Валерий вместе уже более 27 лет. Вместе они воспитали дочь Виолу, которой сейчас уже 24 года. 

Ранее Сюткин вспомнил о том, как во время гастролей группы "Браво" в Киеве он и компания молодых людей во главе с Зеленским выпили 5 литров самогона.

Юлия МИХАЙЛОВА

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