"Надо рот зашить": Пригожин исхудал на карантине

"Надо рот зашить": Пригожин исхудал на карантине
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер посоветовал больше заниматься спортом и меньше есть

Лето – это время, когда многие начинают активно заниматься спортом и приводить свое тело в порядок. Вот и Иосиф Пригожин решил больше времени уделять физическим нагрузкам. Муж известной певицы Валерии также признался, что начал следить за питанием. 

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Пригожин уже скинул пять килограммов, передает "Пятый канал". Мужчина даже поделился секретом своего похудения. По мнению Иосифа, ничего особенного он не делает.

"Ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет. Естественно, конечно, надо рот зашить – по-другому никак", – шутит Пригожин.

В комментариях пользовали восхитились упорством продюсера и пожелали ему терпения в этом нелегком процессе. А кто-то даже успел сравнить постройневшего Пригожина с кипарисом. 

Возможно, заняться похудением его вдохновил пример Максима Фадеева, который скинул 100 килограммов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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