Продюсер посоветовал больше заниматься спортом и меньше есть

Лето – это время, когда многие начинают активно заниматься спортом и приводить свое тело в порядок. Вот и Иосиф Пригожин решил больше времени уделять физическим нагрузкам. Муж известной певицы Валерии также признался, что начал следить за питанием.

Пригожин уже скинул пять килограммов, передает "Пятый канал". Мужчина даже поделился секретом своего похудения. По мнению Иосифа, ничего особенного он не делает.

"Ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет. Естественно, конечно, надо рот зашить – по-другому никак", – шутит Пригожин.

В комментариях пользовали восхитились упорством продюсера и пожелали ему терпения в этом нелегком процессе. А кто-то даже успел сравнить постройневшего Пригожина с кипарисом.

Возможно, заняться похудением его вдохновил пример Максима Фадеева, который скинул 100 килограммов.