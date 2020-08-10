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Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают вместе воспитывать детей. В последнее время Мия и Тимофей больше времени стали проводить с папой. От этого поклонники еще внимательнее стали следить за жизнью и действиями актера после развода. И осудили его за то, что он "подверг риску жизнь своей дочери".
На своей странице в "Инстаграм" звезда "Закрытой школы" выставил фото, на котором запечатлена четырехлетняя Мия. Девочка сидит на маникюре и куда-то задумчиво смотрит. Несмотря на милое фото, Павла сразу же раскритиковали за халатность: "Мастер без маски... странно", "А где перчатки?", "Маникюр все-таки вреден для детей до 9 лет, особенно если мастер не очень квалифицированный".
Однако актер с юмором посмотрел на данную ситуацию и даже попытался описать мысли дочери на маникюре.
"Между вещами нет существенной разницы, все быстротечно, все тлен", – об этом, по мнению Прилучного, Мия размышляет во время косметической процедуры.
В этом году Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись. В браке они прожили больше девяти лет.
Ранее актриса поделилась с подписчиками хорошими новостями и сообщила, что в ее жизни начинается новый этап.
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