Адвокат возмутилась из-за слухов о романе Гордона и Барановской

Адвокат возмутилась из-за слухов о романе Гордона и Барановской
Александр Гордон. Фото:Russian Look/www.globallookpress.com
Защитница телеведущего посоветовала журналистам смотреть сериалы и развивать фантазию

После расставания Александра Гордона с четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой в Сети появились слухи о его новой избраннице. В этот раз 56-летнему шоумену приписали роман с коллегой по шоу "Мужское/Женское" Юлией Барановской. Адвокат телеведущего отреагировала на заявления СМИ о новой пассии своего клиента. 

Жанну Маргулис такие новости рассмешили. Также ее возмутило навязчивое желание журналистов узнать все подробности о расставании ее подзащитного с супругой, уточняет сайт "Комсомольская правда".

"По данному разводу мы с коллегой Денисом Красовитовым сохраняем адвокатскую тайну", – подчеркнула защитница Гордона. 

Маргулис иронично посоветовала СМИ, которые пишут о новых романах ее подопечного, пересмотреть сериалы "Санта-Барбара", "Никто, кроме тебя" и "Богатые тоже плачут". По ее мнению, это позволит создавать новости с более захватывающим сюжетом и расширит фантазию журналистов. 

Недавно Гордон и Нозанин Абдулвасиева решили развестись. По словам адвоката, расстались супруги красиво и без скандалов. Для ведущего брак был четвертым, для его избранницы – первым. 

Это уже не первый раз, когда Барановской и Гордону приписывают отношения. Однажды Юлия не выдержала и поцеловала коллегу после сплетен о романе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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