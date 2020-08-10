Девушка призналась, что отношения в звездной семье порой бывают очень натянутыми

Варвара Якубович любит пофилософствовать на своей странице в "Инстаграм". На этот раз рыжеволосая девушка выложила пост, в котором рассказала о непростых взаимоотношениях родителей.

Сначала девушка размышляла, почему родные люди могут испытывать неприязнь по отношению друг к другу, а затем привела в пример своих родителей. Наследница ведущего шоу "Поле чудес" призналась, что между Леонидом Якубовичем и его супругой часто возникали ссоры, которые привели к печальным последствиям.

"Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт, кто знает, что ждет с той стороны?" – написала Варвара.

Однако поспешила успокоить своих подписчиков. Сейчас у супругов все хорошо. Им удалось найти общий язык и сделать шаг навстречу друг другу.

Наследница Якубовича трогательно призналась своим родителям в любви и поблагодарила их за доверие и поддержку.

"Мои родители – непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг другу лишь самого лучшего. Мама, папа, я вас очень люблю!" – подытожила Варвара.

Недавно стало известно, что Леонид Якубович отказался праздновать юбилей из-за болезни. А ранее "Утро.ру" писало, как ведущий "Поля чудес" навредил дочери.