"Было много ссор и обид": дочь Якубовича раскрыла правду о браке родителей

"Было много ссор и обид": дочь Якубовича раскрыла правду о браке родителей
Варвара Якубович. Фото: instagram.com/umi_coral/
Девушка призналась, что отношения в звездной семье порой бывают очень натянутыми

Варвара Якубович любит пофилософствовать на своей странице в "Инстаграм". На этот раз рыжеволосая девушка выложила пост, в котором рассказала о непростых взаимоотношениях родителей. 

Сначала девушка размышляла, почему родные люди могут испытывать неприязнь по отношению друг к другу, а затем привела в пример своих родителей. Наследница ведущего шоу "Поле чудес" призналась, что между Леонидом Якубовичем и его супругой часто возникали ссоры, которые привели к печальным последствиям. 

"Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт, кто знает, что ждет с той стороны?" – написала Варвара. 

Однако поспешила успокоить своих подписчиков. Сейчас у супругов все хорошо. Им удалось найти общий язык и сделать шаг навстречу друг другу. 

Наследница Якубовича трогательно призналась своим родителям в любви и поблагодарила их за доверие и поддержку. 

"Мои родители – непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг другу лишь самого лучшего. Мама, папа, я вас очень люблю!" – подытожила Варвара. 

Недавно стало известно, что Леонид Якубович отказался праздновать юбилей из-за болезни.  А ранее "Утро.ру" писало, как ведущий "Поля чудес" навредил дочери.

Юлия МИХАЙЛОВА

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