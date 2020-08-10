Артист заявил, что в этот момент "философски" смотрел на тщетные попытки девушки слезть со скакуна

Актер Гоша Куценко заявил в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой", что не так давно снялся вместе с группой "Фабрика" в клипе к песне "Кабы я была", которые проходили в одном из сел Ярославской области.

Артист вспомнил, как одна из участниц трио, Мария Гончарук, решила прокатиться на лошади. Несмотря на уговоры не седлать кобылицу, артистка из упрямства села на животное, которое тут же попыталось ее сбросить. Певица стала кричать, чтобы ее поскорее сняли со скакуна. Однако вместо того, чтобы помочь Марии, Куценко стоял и "философски" наблюдал.

"И вот тут я понял, что уже не тот. Говорил: "Маша, успокойся. Здесь песок, падай", – приводит "Телепрограмма" заявление Куценко.

В итоге все обошлось: Мария избежала травм, однако история все еще муссируется среди артистов.

Ранее стало известно, что налоговая служба инициировала поиски Куценко, так как он задолжал более 1 млн рублей. Информация была зафиксирована на сайте ФССП.

"Утро.ру" также писало, что Сати Казанова воссоединилась с мужем после четырехмесячной разлуки. Из-за COVID-19 певица не могла увидеться с мужем, который был в родной Италии, несколько месяцев. Теперь экс-солистка "Фабрики" и ее супруг снова вместе.