Известный актер попал в скандальную историю

Гошу Куценко разыскивают. Он задолжал немалую сумму – больше 1 млн рублей.

Четыре года назад актер обязан был выплатить 693 тыс., сообщается в исполнительном листе на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако не стал этого делать.

К этому долгу в октябре 2019-го добавилась невыплата налогов. Ему выставили счет в 439 тыс. – за люксовое авто Morgan Aero и жилье в Черемушках.

Звезда безмолвствует, а ФНС направила приставам документ. По нему с актера взыщут 136 тыс. – часть долга, пишет телеграмм-канал Mash.

Ранее актера застукали с Любовью Толкалиной. Он без стеснения сжимал грудь коллеги.

Гоша Куценко - известный российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель, заслуженный артист РФ. Его фильмография насчитывает более 100 картин. Россиянам он хорошо знаком по телесериалам "Елки", "Антикиллер", "Любовь-морковь", "Скорая помощь" и "Склифосовский".