"Отброс общества": Пригожин пообещал уничтожить критика Соседова

"Отброс общества": Пригожин пообещал уничтожить критика Соседова
Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муж Валерии обиделся на слова шоумена о его "жировании" и пригрозил судом

Звездный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкальный критик Сергей Соседов, раскритиковавший его за "жирование", не имеет права высказывать свое мнение о тех, кого он не знает. По его словам, шоумен является лишь "отстоем в обществе".

Ранее Пригожин заявил, что для месячного проживания ему требуется от 1,5 до 2 млн рублей в месяц. Соседов позднее высказался в беседе со СМИ, что жить на такие средства во время пандемии, когда у населения проблемы с деньгами, "просто неприлично". Продюсера задели слова критика, и в ответ он обрушился на него, заявив, что таких людей нужно подвергать уничтожению.

Пригожин негодует: "фиолетовая устрица" и "отброс общества" смеет говорить о нем, хотя сам не добился в жизни ничего. А половина отечественных артистов явно не оценены должным образом, именно из-за таких как Соседов. И поэтому влачат жалкое существование по сравнению со своими зарубежными коллегами.

"У меня три любимые певицы: Лариса Долина, Валерия и Полина Гагарина. Это – профессионализм, а Соседов – мерзость", - высказался продюсер в беседе с "НьюИнформ".

Пригожин добавил, что с такими "стыдно жить и находиться", а при встрече он его засудит.

"Утро.ру" писало ранее, чтоПригожин решил больше времени уделять физическим нагрузкам. Муж Валерии также признался, что начал следить за питанием.

Егор МАЛКОВ

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