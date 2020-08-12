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Заслуженный артист России Олег Газманов на своей инстаграм-странице опубликовал новость о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Певец поблагодарил ученых и сообщил о многочисленных заказах препарата, поступающих от разных стран.
Первую вакцину от Covid-19 зарегистрировали в нашей стране. Ее назвали "Спутник V". Олег Газманов с гордостью воспринял тот факт, что прорыв совершен именно отечественными специалистами.
"Россия! В этом слове огонь и сила!" – написал он.
Комментаторы под постом разделились на 2 лагеря. Одни с радостью восприняли эту новость и присоединились к поздравлениям. Другие же, наоборот, выразили свое недовольство. Свою точку зрения они объяснили тем, что через вакцинацию будет происходить чипирование и что вакцина крайне опасна для здоровья.
В интервью "ПолитЭксперт" Газманов высказался о противниках вакцинации.
"В моей ленте ожидаемо появились "всепропальщики" и откровенные враги России" – рассказал певец.
По словам Газманова, он уже привык к нападкам хейтеров. Певец становится мишенью для них каждый раз после того, как пишет о России.
Ранее "Утро.ру" опубликовало новость о том, что Олег Газманов оригинально поздравил супругу с годовщиной.
На нем были опознавательные знаки ВКС
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