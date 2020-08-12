Газманова затравили за слова о российской вакцине

Газманова затравили за слова о российской вакцине
Олег Газманов. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он утверждает, что этим занимаются "откровенные враги России"

Заслуженный артист России Олег Газманов на своей инстаграм-странице опубликовал новость о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Певец поблагодарил ученых и сообщил о многочисленных заказах препарата, поступающих от разных стран.

Первую вакцину от Covid-19 зарегистрировали в нашей стране. Ее назвали "Спутник V". Олег Газманов с гордостью воспринял тот факт, что прорыв совершен именно отечественными специалистами.

"Россия! В этом слове огонь и сила!" – написал он.

Комментаторы под постом разделились на 2 лагеря. Одни с радостью восприняли эту новость и присоединились к поздравлениям. Другие же, наоборот, выразили свое недовольство. Свою точку зрения они объяснили тем, что через вакцинацию будет происходить чипирование и что вакцина крайне опасна для здоровья.

В интервью "ПолитЭксперт" Газманов высказался о противниках вакцинации.

"В моей ленте ожидаемо появились "всепропальщики" и откровенные враги России" – рассказал певец.

По словам Газманова, он уже привык к нападкам хейтеров. Певец становится мишенью для них каждый раз после того, как пишет о России.

Ранее "Утро.ру" опубликовало новость о том, что Олег Газманов оригинально поздравил супругу с годовщиной.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России

На нем были опознавательные знаки ВКС

Что случилось сегодня: последние новости на 12 августа

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей