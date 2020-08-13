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Юлия Барановская рассказала, как участвовала в строительстве карьеры Андрея Аршавина. По словам телеведущей, именно ее советы помогли гражданскому мужу зарабатывать большие деньги.
В начале отношений с Юлией Андрей не был таким востребованным и высокооплачиваемым спортсменом. Телеведущая вспоминает, что большую часть времени футболист проводил на скамейке запасных.
Судьбоносным в карьере Аршавина стал чемпионат Европы 2008 года. Когда российская сборная взяла бронзу, и интерес к нашим футболистам резко возрос, ему стали делать предложения иностранные клубы. В результате звездное семейство отправилось в Великобританию.
Аршавин стал играть за лондонский "Арсенал". Накануне Барановская рассказала, что именно она подсказала бывшему возлюбленному просить больше денег при заключении контракта.
"Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: "Проси три". Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было", – сообщила телеведущая.
Подробностями личной жизни с футболистом она поделилась на шоу "Конечно, Вася!", выпуски которого выходят на ютуб-канале Gazgolder. В этом проекте знаменитость является одной из ведущих.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что
Барановская присвоила трофеи Аршавина. После расставания с гражданской женой у спортсмена с мировой футбольной карьерой остался лишь один кубок.
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