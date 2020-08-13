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На днях певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян устроили шумную вечеринку по поводу выпуска их совместной песни. На презентации также была замечена Ольга Бузова, которая для выхода в свет выбрала открытое черное платье. Впоследствии это сыграло с ведущей "Дома-2" злую шутку: поп-король случайно стянул с нее откровенный наряд.
Избранница Манукяна танцевала на столе, а Филипп Бедросович поддерживал ее за талию. На видео, которое со ссылкой на закрытый телеграм-канал Yobajur опубликовал "Лайф", заметно, что неловкое движение певца сделало платье еще более открытым – наряд просто "съехал" с груди Бузовой.
Эта ситуация очень смутила артистку. Шокированная, она спешно поправила платье и продолжила танцевать.
Напомним, что на презентации клипа произошла еще одна неприятная ситуация – резидентка Comedy Women Марина Федункив и Ольга Бузова почти поссорились. Однако Филиппу Киркорову удалось предотвратить конфликт.
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