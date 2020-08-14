Телеведущая потеряла 19 миллионов из-за неудач в бизнесе

Ольга Бузова постоянно пробует себя в чем-то новом. Однако далеко не всегда эксперименты оказываются удачными. Несколько лет назад артистка открыла свою сеть ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Но бизнес просуществовал недолго и закрылся еще в 2019 году из-за неуплаты налогов. Недавно появилась информация о том, что попытка стать ресторатором обошлась звезде "Дома-2" слишком дорого. В общей сложности, она потеряла 19 миллионов рублей.

Как оказалось, за год работы заведения так и не смогли выйти в "плюс". Более того, согласно налоговым отчетам, "Бузфуд" закрылся с минусом 18,9 млн руб., передает телеграм-канал Mash.

"Олечка была актрисой, телеведущей, криптовалютчицей и ресторатором. С последним особенно не попёрло", – резюмировали авторы канала.

К слову, ресторанные критики сразу сказали, что идея артистки не слишком удачна, поскольку она не знает всех тонкостей этого непростого бизнеса.

Напомним, что на днях с Ольгой Бузовой случился конфуз на публике из-за Филиппа Киркорова. Певец стянул платье с ведущей прямо перед толпой зрителей.