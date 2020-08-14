Маэстро в шутку заявил, что ждет предложений по продюсированию юной звезды

Композитор Игорь Крутой вовсю пытается наверстать упущенное время: во время коронавируса он сидел в самоизоляции без возможности увидеть семью. Сейчас артист проводит время с домашними, играя со своей пятилетней внучкой Деми-Роуз.

Маэстро опубликовал в своем "Инстаграме" видео, на котором показал свою юную наследницу. К слову, внучки нередко появляются в его публикациях. На этом ролике "русалка" умиляет радостного деда – Крутой не скрывает эмоций перед своими поклонниками.

Композитор решил подписать видео первыми предложениями из сказки Ганса Христиана Андерсена с аналогичным названием "Русалочка", которая многим знакома из далекого детства. В шутку артист заявил, что та уже успела отрепетировать "танец с принцем": маленькая кокетка решила потанцевать с дедом, а в конце он взял ее за руки и начал крутить.

"Ждем предложений от мировых кинопродюсеров и режиссеров", — добавил композитор.

Фолловеры растрогались столь душевной семейной идиллией, не став скрывать своего восторга.

"Млеющий дедушка– это так трогательно. Счастья вам и здоровья", "Смотрю на вашу семью, любуюсь начиная с вашей мамы. На эстраде и везде во всех отношениях вы очень добрый и человечный", "Какое невероятно милое, доброе видео, вы потрясающий дедушка, Игорь", "Детская непосредственность. Самая настоящая чешуйчатая Русалка", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

В июле Игорь Крутой отпраздновал свое 66-летие. Кадрами с домашнего праздника композитор решил поделиться со своими подписчиками. Праздник прошел в Штатах. Из-за ситуации с COVID-19 артист не мог увидеть самых близких людей. В Майами пандемию переживали его супруга Ольга, дочь Александра, падчерица Виктория и сама Деми-Роуз.