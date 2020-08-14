Фотография Примадонны 23-летней давности привела поклонников в восторг

Фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин продолжает делиться с подписчиками архивами отечественной эстрады: на этот раз он опубликовал фотографию певицы вместе с политиком, главой фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.

Как рассказал сам Родин, фотография была сделана в 1997 году, во время юбилея "Сюрприз для Аллы". Тогда к ней на сцену поднялся Жириновский.

Один из подписчиков заявил, что тот самый юбилей организовал для Примадонны никто иной как Филипп Киркоров. На этом концерте он выступил со знаменитой песней "Улетай, туча".

Конечно, среди подписчиков Родина было немало поклонников Пугачевой, которые не могли не выразить восхищение своей фавориткой.

"Великая Алла ,приятно ее видеть", "Всегда неповторимая", "Чудесная", – пишут фолловеры (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

СМИ писали о том, что Примадонна тщательно ухаживает за собой. До Нового года певица якобы делала пластику подбородка, век и подтяжку лица.

К слову, сама Алла вполне откровенно говорит об изменениях в своей внешности. Не так давно она заявила, что "хорошая порода" немало поспособствовала ее достойному внешнему виду в такие годы – Пугачева делала небольшие подтяжки.