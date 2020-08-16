В Сети появились видео со свадьбы экс-жены Бондарчука

В Сети появились видео со свадьбы экс-жены Бондарчука
Светлана Бондарчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана нашла себе избранника моложе бывшего супруга

В минувшую субботу Светлана Бондарчук вышла замуж. Праздничная часть оставалась в тайне – знаменитость пыталась скрыть подробности торжества от посторонних, однако видео с церемонии просочились в Сеть. 

Светлана вышла замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. Мужчина моложе своей супруги на пять лет – ему 46, однако, как признавалась сама звезда, разница в возрасте с избранником ее нисколько не смущает.

Их расписали в Гагаринском ЗАГСе в Москве. Для каждого из молодоженов этот брак стал вторым. 

Вторая часть торжества прошла в строгой секретности. Журналистам удалось добыть кадры, на которых видно, что Светлана решила погулять с размахом. На видео она очень радостно отмечает бракосочетание. 

"Я никогда не ловила букет (невесты – прим.), но я здесь", – счастливо заявляет она со сцены во время празднования. 

До свадьбы молодожены встречались несколько лет. С Сергеем Светлана начала встречаться после разрыва с Федором Бондарчуком. Режиссер ушел к молодой актрисе Паулине Андреевой. Их свадьба прошла в строгой секретности. 

Накануне свадьбы Светлана Бондарчук лишилась работы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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