Светлана нашла себе избранника моложе бывшего супруга

В минувшую субботу Светлана Бондарчук вышла замуж. Праздничная часть оставалась в тайне – знаменитость пыталась скрыть подробности торжества от посторонних, однако видео с церемонии просочились в Сеть.

Светлана вышла замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. Мужчина моложе своей супруги на пять лет – ему 46, однако, как признавалась сама звезда, разница в возрасте с избранником ее нисколько не смущает.

Их расписали в Гагаринском ЗАГСе в Москве. Для каждого из молодоженов этот брак стал вторым.

Вторая часть торжества прошла в строгой секретности. Журналистам удалось добыть кадры, на которых видно, что Светлана решила погулять с размахом. На видео она очень радостно отмечает бракосочетание.

"Я никогда не ловила букет (невесты – прим.), но я здесь", – счастливо заявляет она со сцены во время празднования.

До свадьбы молодожены встречались несколько лет. С Сергеем Светлана начала встречаться после разрыва с Федором Бондарчуком. Режиссер ушел к молодой актрисе Паулине Андреевой. Их свадьба прошла в строгой секретности.

Накануне свадьбы Светлана Бондарчук лишилась работы.