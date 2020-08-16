Полицию призвали использовать детектор лжи для выявления причастных

Внезапная смерть певицы Валентины Легкоступовой стала предметом широкого общественного внимания. СМИ принялись писать о том, будто артистка употребляла алкоголь. Экстрасенс Мариам Циминтия заявила, что эти слухи не соответствуют действительности.

По ее словам, Легкоступова должна была уйти из жизни примерно в этом возрасте – даже раньше на несколько лет. Версия об алкоголизме не оправдана – она не была любителем спиртного. Хотя могла позволить себе расслабиться временами.

Экстрасенс заявила, что Юрий Фирсов, последний супруг, не способен на убийство, даже если брать в расчет все его недостатки. По этой причине он не причастен к смерти жены. Когда та упала, он не смог ей помочь, потому что сам был довольно сильно пьян.

Любопытные факты можно обнаружить, обратив внимание на детей умершей: понимания с их стороны по отношению к матери не было никакого – думали лишь о себе.

Провидица добавила, что вполне реально выявить круг лиц, косвенно причастных к гибели артистки, сообщает "Пятый канал".

"Но я бы посоветовала полиции вывести всех на детектор лжи. И я даю гарантию, что вы получите ответ на вопрос", — отметила Мариам.

Смерть Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа, вызвала шок друзей артистки. Коллеги и близкие покойной артистки уверены: в трагедии повинен ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она расписалась летом 2020 года.