Артисту объяснили, что причина в COVID-19

Российский певец Леонид Агутин рассказал своим поклонникам о произошедшей с ним истории: в самолете ему не дали воду с лимоном, объяснив это тем, что через цитрусовые можно подхватить заразу.

Персонал рассказал музыканту, что такие меры принял Роспотребнадзор из соображений безопасности – "мало ли, кто его там нарезает". Впрочем, певец отреагировал с присущей ему иронией.

"Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой!", – пошутил Агутин.

Поняв серьезность стюардессы, музыканту не оставалось ничего, кроме как согласиться на обычную воду без лимона.

Однако затем произошли определенные странности: когда принесли горячее, он заметил, что в рыбе есть любимый лимон.

"Вся борьба насмарку", – заключил Агутин.

Впрочем, поклонники были настроены не менее иронично.



"Даже не знаешь плакать или смеяться", "Лимон победил!", Леонид, Вы так подняли настроение! Пусть у Вас все сложится! Добра!", - пишут фолловеры (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред.).

Ранее Агутин рассказал, как чуть не потерял супругу из-за измены 2011 году, когда отмечал закрытие фестиваля "Новая волна".