Речь идет о пишущих оскорбления злопыхателях

Недавно Любовь Успенская на своей инстраграм-странице затронула вопрос о травле в Сети. В публикации артистка выразила полную готовность противостоять обидчикам.

Сообщается, что "королева шансона" приняла участие в движении #ЯПротивКиберБуллинга. Его цель состоит в том, чтобы уменьшить долю негатива в интернете.

По словам певицы, комментарии под фотографиями заполнены оскорблениями и осуждениями в ее адрес. Успенская призналась, что больше не намерена это терпеть, и решила наказать злопыхателей раз и навсегда.

"Настало время с этим бороться", – сообщила Любовь Залмановна.

Звезда рассказала, как именно она собирается бороться с недоброжелателями. Артистка наняла специальную команду, которая будет заниматься "очищением" интернет-пространства.

Теперь на каждого недруга будет оформляться жалоба, которую в последующем передадут в главный офис соцсети. Певица также добавила, что самых озлобленных комментаторов начнут привлекать к административной ответственности за оскорбления.

Поклонники "королевы шансона" поддержали такие радикальные меры. Они пожелали ей сил для дальнейшей борьбы.

Ранее появилась новость, что Любовь Успенская усыновила мальчика. Певица опубликовала видео знакомства ребенка с ее домом.