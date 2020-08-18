Руководство театра подало иск из-за клеветы в адрес актрисы

Новость об алкогольной зависимости дочки известного режиссера Марка Захарова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поначалу Александра Захарова отмалчивалась, однако на ее защиту встали коллеги из театра "Ленком".

Руководство культурного учреждения решило обратиться в прокуратуру и написало заявление о защите чести и достоинства. Директор "Ленкома" возмущен новостями, которые активно обсуждают в Сети. Марк Варшавер признался, что ему противно даже упоминать в речи подобные сплетни, уточняет МК. Он планирует довести дело до суда.

"Театр счел долгом защитить честь и достоинство и своей актрисы, и директора, и собственную репутацию", – подытожил руководитель "Ленкома".

Напомним, что на днях в Сети начали обсуждать заявление врача одной из столичных наркологических клиник. По его словам, Александра Захарова стоит на учете из-за пристрастия к спиртным напиткам.

Первым, кто встал на защиту Захаровой, стал коллега актрисы Дмитрий Певцов. Мужчина заявил, что новость об алкоголизме – "заказная".