Видео с участием Гарри растрогало Филиппа Бедросовича

Максим Галкин любит рассказывать о том, как живет его семья. На своей странице в "Инстаграм" шоумен часто выкладывает фото и видео с участием детей – Гарри и Лизы.

В этот раз юморист выставил ролик, на котором его наследник бегает по полю и запускает игрушечный самолетик в небо. Поверх видео Галкин наложил песню "Где же ты, мечта" Эдуарда Артемьева, которая сделала ролик еще более атмосферным. Результат получился настолько милым, что растрогал самого Филиппа Киркорова.

"До слез..." – написал король поп-музыки в комментариях.

Галкин же подписал видео весьма лаконично: "Мечта. Детство. Самолётик".

Поклонники звездного семейства также не остались равнодушными: "Очень люблю такое видео, и мелодию...красиво", "Мне стало так тепло на душе, спасибо", "Ваши видео всегда завораживают, профессионально, всегда ассоциируется с царскими временами, как из фильмов" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Некоторым пользователям видео помогло погрузиться в детские воспоминания и подумать о беззаботном времени: "Идеальное время , идеальное детство...мечта и грусть по невозвратному", "Господи, сколько же воспоминаний от просмотра ролика! Сколько в нём жизни и счастья".

Напомним, что ранее Киркоров прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина.