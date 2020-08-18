"Муза": Шейк снялась в короткой майке с глубоким вырезом

"Муза": Шейк снялась в короткой майке с глубоким вырезом
Ирина Шейк. Фото:face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Удачный ракурс помог знаменитости продемонстрировать достоинства фигуры

Ирина Шейк порадовала пользователей Сети свежим кадром. Знаменитая модель сфотографировалась, лежа на постели в обнимку с брендовой сумкой.

Для нового снимка звезда выбрала весьма откровенный наряд. Бывшая подруга голливудского актера Брэдли Купера надела облегающую черную майку на тонких бретельках и короткие шорты в тон. В центре снимка расположился модный аксессуар, однако все внимание публики было приковано к идеальным линиям тела российской супермодели.

Знаменитость решила обойтись без косметики и собрала волосы в хвост. Природной красоты Ирины Шейк вполне хватило на то, чтобы под постом собрались сотни хвалебных комментариев. Почитатели модели отметили, что она выбрала очень удачный ракурс, который позволил ей предстать перед подписчиками во всей красе.

"Королева!", "Муза", "Ты так прекрасна", "Ирина Шейк настоящая красавица!", "Всегда прекрасна", – восхищаются фанаты (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный снимок знаменитой модели. Девушка надела длинное платье с эффектным декольте и легла на газон под дерево.

Ольга ФЕДОРОВА

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