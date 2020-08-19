Врачи проведут знаменитости тест на COVID-19

Актер театра, народный артист России Валерий Шейман попал в одну из московских больниц. У него выявили двустороннюю пневмонию.

Как сообщил источник, Шейману должны сделать тест на наличие COVID-19. Название медучреждения, в которое он поступил, не раскрывается.

Валерий Шейман является лауреатом Государственной премии РФ. Больше десяти лет он выступает участником труппы московского театра "У Никитских ворот". Актер также снялся в нескольких сериалах, параллельно продолжая выступать на сцене, отмечает РЕН ТВ.

Шейман приобрел известность по таким киносериалам, как "Нераскрытые дела", "Без срока давности" и "Моя любимая ведьма".

"Утро.ру" писало ранее, что в Мариинском театре произошла вспышка коронавируса. Положительный тест на инфекцию сдали около 30 артистов балетной труппы Мариинки.

До этого поступала информация о том, что Оскар Кучера вместе с семьей заразился COVID-19. Такое признание сделал артист в "Инстаграм", объяснив, почему долгое время не появлялся на телевидении.