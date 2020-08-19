Актер привыкает к жизни за границей

Недавно Алексей Панин поделился радостной новостью – он получил вид на жительство и переехал в Испанию. Сейчас актер киноленты "Жмурки" пытается адаптироваться к новой стране и даже нашел работу.

На своей странице в "Инстаграм" он выложил ролик, на котором сам моет машину.

"Я осваиваю новую профессию мойщика машины", – поделился Алексей последними новостями.

Актер признался, что в России этого никогда не делал, но жизнь в другой стране заставила его освоить такое ремесло. Панин также добавил, что, если "за горло возьмет костлявая рука голода", без работы он не останется.

В ролике он был не один. Компанию ему составила блондинка по имени Настя. Она пожаловалась, что на мойку автомобиля пришлось потратить уже три евро.

В комментариях пользователи социальной сети поддержали знаменитость: "Любая профессия почёт", "Алексей, спасибо! Все будет супер!Ты просто замечательный человек!", "Молодец Леха", "Лёша, куда записываться на мытьё машины?" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены)

Кто-то даже попытался замотивировать актера вернуться на Родину. "А в России матушке за 100 рублей бы помыл с пеной", – отметил он.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алексей Панин мог стать причиной расставания Кристины Асмус и Гарика Харламова.