"Осваиваю профессию мойщика": Панин нашел работу в Испании

"Осваиваю профессию мойщика": Панин нашел работу в Испании
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер привыкает к жизни за границей

Недавно Алексей Панин поделился радостной новостью – он получил вид на жительство и переехал в Испанию. Сейчас актер киноленты "Жмурки" пытается адаптироваться к новой стране и даже нашел работу. 

На своей странице в "Инстаграм" он выложил ролик, на котором сам моет машину. 

"Я осваиваю новую профессию мойщика машины", – поделился Алексей последними новостями. 

Актер признался, что в России этого никогда не делал, но жизнь в другой стране заставила его освоить такое ремесло. Панин также добавил, что, если "за горло возьмет костлявая рука голода", без работы он не останется. 

В ролике он был не один. Компанию ему составила блондинка по имени Настя. Она пожаловалась, что на мойку автомобиля пришлось потратить уже три евро. 

В комментариях пользователи социальной сети поддержали знаменитость: "Любая профессия почёт", "Алексей, спасибо! Все будет супер!Ты просто замечательный человек!", "Молодец Леха", "Лёша, куда записываться на мытьё машины?" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены)

Кто-то даже попытался замотивировать актера вернуться на Родину. "А в России матушке за 100 рублей бы помыл с пеной", – отметил он.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алексей Панин мог стать причиной расставания Кристины Асмус и Гарика Харламова.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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