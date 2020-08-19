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Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте прошлого года. Однако до сих пор коллеги и поклонники певицы с трудом переживают ее утрату. Сегодня об артистке вспомнил певец Влад Соколовский. Мужчина опубликовал старый снимок в объятиях Юлии.
На фото, которое экс-солит группы "БиС" выложил в "Инстаграм-истории", певец в еще совсем юном возрасте. Мальчик в джинсовом костюме робко обнимает Началову за талию. Сама певица, одетая в черное короткое платье, даже не смотрит в камеру. Ей пришлось немного присесть, чтобы юный Соколовский смог дотянуться до нее.
"Юльчик и Влад Соколовский", – подписан снимок сверху.
Знаменитости познакомились еще в начале двухтысячных, когда певец выступал в танцевальном коллективе "Тодес", уточняет "ИнфоРеактор".
Напомним, что Юлия Началова скончалась скончалась в 38 лет от остановки сердца.
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