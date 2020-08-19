В Сети появилось ранее не опубликованное фото Началовой

В Сети появилось ранее не опубликованное фото Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Архивным снимком поделился Влад Соколовский

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте прошлого года. Однако до сих пор коллеги и поклонники певицы с трудом переживают ее утрату. Сегодня об артистке вспомнил певец Влад Соколовский. Мужчина опубликовал старый снимок в объятиях Юлии.  

На фото, которое экс-солит группы "БиС" выложил в "Инстаграм-истории", певец в еще совсем юном возрасте. Мальчик в джинсовом костюме робко обнимает Началову за талию. Сама певица, одетая в черное короткое платье, даже не смотрит в камеру. Ей пришлось немного присесть, чтобы юный Соколовский смог дотянуться до нее. 

"Юльчик и Влад Соколовский", – подписан снимок сверху. 

Знаменитости познакомились еще в начале двухтысячных, когда певец выступал в танцевальном коллективе "Тодес", уточняет "ИнфоРеактор".  

Напомним, что Юлия Началова скончалась скончалась в 38 лет от остановки сердца. 

Недавно стало известно, чем увлекается и как живет единственная дочка артистки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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