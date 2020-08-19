Девушка показала, как она выглядит по выходным

Певица Юлия Ковальчук всегда появляется на публике при полном параде: с ярким макияжем и в элегантных нарядах. Поклонники не раз отмечали, что 37-летняя артистка выглядит моложе своих лет. Но в этот раз внешний вид экс-солистки "Блестящих" неприятно удивил ее фанатов.

На своей странице в "Инстаграм" Юлия выложила селфи без косметики и укладки. Блондинка рассказала, как она проводит свой выходной. Певица также призналась, что очень ценит те дни, когда она может отдохнуть от макияжа, причесок и красивых платьев.

Однако подписчики экс-"блестящей" не оценили ее естественную красоту. В комментариях сразу же раскритиковали Юлию и даже назвали ее "старухой".

"Некрасиво, слишком худая! Лицо 60 ти летней", "Нездоровая худоба", "Вид больной", "Надо краситься, соответствовать мужу", "Как плохо ты выглядишь, Юля", "А годы-то идут", "Не лучшая ваша фотка",

– написали в комментариях (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Однако фанаты сразу же встали на защиту Ковальчук. "Как хорошо сейчас шестидесятилетние выглядят, максимум 25 дашь", "Вот какие же злыдни на свете живут, аж жутко становится", "Замечательное у вас лицо а у других пусть оно от зависти треснет", "Юлия, красотка не слушайте чушь, которую пишут!", – успокоили артистку.

Но, кажется, негативные комментарии только смешат певицу. В описании к фото Юлия добавила хештег "опять постарела", а в комментариях поблагодарила фолловеров за поддержку и пообещала добавить отметку "лицо60летней".

Напомним, что супруг Юлии Алексей Чумаков ответил на слухи о проблемах в семье.