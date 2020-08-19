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Олег Газманов записал видеообращение, в котором признался, что подцепил COVID-19, но уже справился с болезнью. Борьбой с инфекцией артист объяснил свое отсутствие в соцсетях.
Опасное заболевание перенесла и супруга знаменитости, Марина Муравьева. 69-летнему Газманову не так легко далась победа над недугом – мужчина угодил в больницу. Медики лечили любимца миллионов от воспаления легких. В итоге артист похудел на 6,5 кг.
"Я и моя жена Маруся, мы заболели коронавирусом", - рассказывает исполнитель хита "Офицеры".
Газманов поделился с подписчиками деталями заболевания – как у многих коронавирусных пациентов, у артиста пропало обоняние и была сильная слабость. Певец призналась, что до сих пор не очень хорошо себя чувствует и быстро утомляется.
Подписчики вздохнули с облегчением, узнав, что знаменитый певец снова в строю.
"Дорогой Олег, рад видеть и тебя, и Марусю в добром здравии!", "Олег, здоровья всей Вашей семье и ждем новых песен!", "Восстанавливаетесь, пожалуйста! Мы вас любим!", "Поправляйтесь! Набирайтесь сил!" – напутствуют пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Олега Газманова затравили за слова о российской вакцине. По мнению певца, критикой прививки занимаются "откровенные враги России".
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