Потерял 6,5 килограммов: Газманов переболел коронавирусом

Потерял 6,5 килограммов: Газманов переболел коронавирусом
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время лечения певец успел сочинить две новые песни

Олег Газманов записал видеообращение, в котором признался, что подцепил COVID-19, но уже справился с болезнью. Борьбой с инфекцией артист объяснил свое отсутствие в соцсетях.

Опасное заболевание перенесла и супруга знаменитости, Марина Муравьева. 69-летнему Газманову не так легко далась победа над недугом – мужчина угодил в больницу. Медики лечили любимца миллионов от воспаления легких. В итоге артист похудел на 6,5 кг.

"Я и моя жена Маруся, мы заболели коронавирусом", - рассказывает исполнитель хита "Офицеры".

Газманов поделился с подписчиками деталями заболевания – как у многих коронавирусных пациентов, у артиста пропало обоняние и была сильная слабость. Певец призналась, что до сих пор не очень хорошо себя чувствует и быстро утомляется.


Подписчики вздохнули с облегчением, узнав, что знаменитый певец снова в строю.

"Дорогой Олег, рад видеть и тебя, и Марусю в добром здравии!", "Олег, здоровья всей Вашей семье и ждем новых песен!", "Восстанавливаетесь, пожалуйста! Мы вас любим!", "Поправляйтесь! Набирайтесь сил!" – напутствуют пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Олега Газманова затравили за слова о российской вакцине. По мнению певца, критикой прививки занимаются "откровенные враги России".

Ольга ФЕДОРОВА

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