Алибасов-младший обвинил дочку Шукшиной в колдовстве

Алибасов-младший обвинил дочку Шукшиной в колдовстве
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын продюсера группы "На-На" уверен, что дочь актрисы могла стать причиной болезни его отца

Скандал вокруг развода Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова с каждым днем разгорается с новой силой. Сегодня сын продюсера заявил, что нашел под матрасом отца куклу вуду с фотографией Бари Каримовича. Атрибут темной магии был весь в иголках. Наследник продюсера поспешил обвинить в колдовстве Лидию Николаевну и ее дочь Ольгу Шукшину. 

В студию программы "Пусть говорят" сын продюсера вошел прихрамывая. Мужчина заявил, что его состояние резко ухудшилось сразу после того, как он поспал на кровати отца. 

Гости посчитали, что сын Бари Алибасова попросту устраивает цирк. 

Шокировало зрителей и заявление Валерия Юрина, который раньше работал в группе "На-На". По его словам, Бари Каримович – сам колдун вуду. Экс-солист группы даже рассказал, что их продюсер умеет снимать порчи и делать заговоры, потому Алибасов-старший – наследник того, кто раньше носил перстень Чингисхана.

Напомним, что ранее стало известно, что Шукшина мечтает поскорее развестись с Алибасовым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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