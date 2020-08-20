Музыкант знаком с родственницей маэстро с 16 лет

Народный артист России Александр Серов рассказал, почему не смог построить семью с Аллой, сестрой Игоря Крутого, которая ему когда-то нравилась.

Исполнитель хита "Мадонна" признался, что знаком с родственницей композитора с 16-летнего возраста. Однако между ними всегда стоял брат – довольно серьезный барьер. И по этой причине певец не мог ничего поделать: в конце концов, это сестра его друга, а претендовать на таких девушек весьма не вежливо и не скромно. Хотя сама Алла испытывала к Александру симпатию – ей нравились его манерность и творчество.

"Ее симпатия, безусловно, была ко мне", – заявил артист.



Впрочем, он никогда не страдал от дефицита женского внимания. Многочисленные девушки-фанатки не давали ему прохода и ломились в подъезд – соседи были недовольны этим. А поклонницы весьма болезненно реагировали на отказ певца – в ход шла любая ругань и переход на личности.

С Крутым Серов познакомился в Николаеве, где будущий маэстро поступал в институт. Певец в то время уже выступал в филармониях.

"Он оказался нашим человеком – талантливым. Пришел ко мне, домой, наиграл песен. И Бабаджаняна, и Мовсясяна и Мартынова. Мы с ним стали репетировать эти песни, если нужно было петь их в ресторане. Мы проходили полезную школу", - рассказал исполнитель в эфире телепередачи "Судьба человека".

Крутой раньше отправился покорять Москву – туда его пригласила Валентина Толкунова. У нее композитор пять лет работал пианистом.

Недавно маэстро почтил память своего отца, который ушел из жизни 40 лет назад. Он опубликовал в "Инстаграм" композицию "Одиночество", посвященную памяти родного человека.