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Народный артист России Александр Серов рассказал, почему не смог построить семью с Аллой, сестрой Игоря Крутого, которая ему когда-то нравилась.
Исполнитель хита "Мадонна" признался, что знаком с родственницей композитора с 16-летнего возраста. Однако между ними всегда стоял брат – довольно серьезный барьер. И по этой причине певец не мог ничего поделать: в конце концов, это сестра его друга, а претендовать на таких девушек весьма не вежливо и не скромно. Хотя сама Алла испытывала к Александру симпатию – ей нравились его манерность и творчество.
"Ее симпатия, безусловно, была ко мне", – заявил артист.
Впрочем, он никогда не страдал от дефицита женского внимания. Многочисленные девушки-фанатки не давали ему прохода и ломились в подъезд – соседи были недовольны этим. А поклонницы весьма болезненно реагировали на отказ певца – в ход шла любая ругань и переход на личности.
С Крутым Серов познакомился в Николаеве, где будущий маэстро поступал в институт. Певец в то время уже выступал в филармониях.
"Он оказался нашим человеком – талантливым. Пришел ко мне, домой, наиграл песен. И Бабаджаняна, и Мовсясяна и Мартынова. Мы с ним стали репетировать эти песни, если нужно было петь их в ресторане. Мы проходили полезную школу", - рассказал исполнитель в эфире телепередачи "Судьба человека".
Крутой раньше отправился покорять Москву – туда его пригласила Валентина Толкунова. У нее композитор пять лет работал пианистом.
Недавно маэстро почтил память своего отца, который ушел из жизни 40 лет назад. Он опубликовал в "Инстаграм" композицию "Одиночество", посвященную памяти родного человека.
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