Телеведущую взбесили нападки комментаторов

Некоторое время назад Ксения Бородина опубликовала пост на своей инстаграм-странице. Она рассказала об отдыхе в Крыму и пожаловалась на некоторые недостатки. Пользователи Сети раскритиковали телеведущую за капризы, чем вывели ее из себя.

Под красочной фотографией, на которой позирует на фоне Медведь-горы, звезда "Дома-2" поделилась впечатлениями об отпуске. Ведущая телестройки сообщила, что атмосфера в Ялте достаточно колоритная. Однако ей не хватает элитного отеля с опцией "все включено" и хорошего пляжа.

"Осталось 2 дня "мучений", – написала Ксения.

Комментаторы агрессивно восприняли слова телеведущей. Они обвинили Ксению в нытье. Также пользователи Сети припомнили, что Бородина вообще не собиралась ехать в Крым. До этого она всегда отдыхала с семьей в Турции.

"Люди некоторые даже такой отдых не могут себе позволить", – упрекнул телеведущую один из комментаторов.

Многие подумали, что слова об элитном отеле относятся как раз к Турции. Однако Ксения поспешила прояснить ситуацию. Она рассказала, что вместе с детьми собирается уехать в другой крымский город, где будут лучшие условия для отдыха. А в Ялте она задержится всего на три дня.

Но это не остановило пользователей Сети. Они продолжили нападать на телеведущую. Та поспешила закрыть комментарии под фотографией. А придирчивые комментаторы перебрались под другие посты.

Не выдержав, Бородина выложила видеообращение в инстаграм-историях.

"Что вы до меня докопались?" – возмущенно спросила она.

Ведущая "Дома-2" растит двух дочерей. Ее нынешним супругом является бизнесмен Курбан Омаров.

Ранее Ксения Бородина ответила на слухи о разводе с супругом.