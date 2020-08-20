Близкие тяжело переносят смерть знаменитости

Сегодня состоялось прощание с Валентиной Легкоступовой. Траурное мероприятие прошло в столичном похоронном доме "Троекурово". На церемонии были родные и близкие певицы. Не все смогли на ногах перенести горе – одна из родственниц артистки упала в обморок.

К женщине сразу же подбежали врачи и оказали необходимую помощь, сообщает "Экспресс-газета".

Близкие исполнительницы хита "Ягода-малина" очень тяжело переносят утрату. Ее супруг не смог сдержать слез и разрыдался прямо у гроба покойной возлюбленной. Юрий Фирсов появился на траурной церемонии одним из последних и старался избегать общение с другими приглашенными на прощание. Мужчине стало плохо при виде мертвой артистки, окруженной цветами, и его вывели из зала.

Прощание было долгим. Многие из приглашенных выступили с речью. Проститься с певицей уже на кладбище прибыли шоумен Андрей Малахов, певица Азиза и другие знаменитости.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни.

