Не выдержала: родственница упала в обморок прямо на похоронах Легкоступовой

Не выдержала: родственница упала в обморок прямо на похоронах Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкие тяжело переносят смерть знаменитости

Сегодня состоялось прощание с Валентиной Легкоступовой. Траурное мероприятие прошло в столичном похоронном доме "Троекурово". На церемонии были родные и близкие певицы. Не все смогли на ногах перенести горе – одна из родственниц артистки упала в обморок.

К женщине сразу же подбежали врачи и оказали необходимую помощь, сообщает "Экспресс-газета".

Близкие исполнительницы хита "Ягода-малина" очень тяжело переносят утрату. Ее супруг не смог сдержать слез и разрыдался прямо у гроба покойной возлюбленной. Юрий Фирсов появился на траурной церемонии одним из последних и старался избегать общение с другими приглашенными на прощание. Мужчине стало плохо при виде мертвой артистки, окруженной цветами, и его вывели из зала.

Прощание было долгим. Многие из приглашенных выступили с речью. Проститься с певицей уже на кладбище прибыли шоумен Андрей Малахов, певица Азиза и другие знаменитости.


Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни.

Ольга ФЕДОРОВА

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