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Ефим Шифрин поделился архивными кадрами с Аллой Пугачевой. Фотографии были сделаны еще во времена Советского Союза. На них молодая Примадонна позирует в белом наряде с забавными ленточками в волосах. А сам комик запечатлен с высунутым языком.
Вместе с певицей и юмористом тот далекий вечер провели Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Алла с Михаилом держат в руках микрофоны. Ефим в это время увлечен чашечкой с горячим напитком.
"С пыльной полки", – подписал фото артист "Аншлага".
Юморист выложил целую серию кадров. На снимках подписчики могут полюбоваться молодыми Филиппом Киркоровым, Владимиром Пресняковым, Женей Белоусовым, Жанной Агузаровой, Игорем Корнелюком и другими знаменитостями.
Пользователи Сети решили потосковать вместе с любимым артистом.
"Какие все молоденькие", "Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", "Хорошо, что есть такие фото, и можно пересматривать историю, улетая в воспоминая", – отметили подписчики под постом.
Ранее в Сети всплыло
редкое фото Аллы Пугачевой до пластики.
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