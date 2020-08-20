Шифрин не смог удержать язык за зубами рядом с Пугачевой

Шифрин не смог удержать язык за зубами рядом с Пугачевой
Ефим Шифрин и Алла Пугачева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист опубликовал необычный снимок с королевой эстрады

Ефим Шифрин поделился архивными кадрами с Аллой Пугачевой. Фотографии были сделаны еще во времена Советского Союза. На них молодая Примадонна позирует в белом наряде с забавными ленточками в волосах. А сам комик запечатлен с высунутым языком.  

Вместе с певицей и юмористом тот далекий вечер провели Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Алла с Михаилом держат в руках микрофоны. Ефим в это время увлечен чашечкой с горячим напитком.

"С пыльной полки", – подписал фото артист "Аншлага".

Юморист выложил целую серию кадров. На снимках подписчики могут полюбоваться молодыми Филиппом Киркоровым, Владимиром Пресняковым, Женей Белоусовым, Жанной Агузаровой, Игорем Корнелюком и другими знаменитостями.

Пользователи Сети решили потосковать вместе с любимым артистом.

"Какие все молоденькие", "Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", "Хорошо, что есть такие фото, и можно пересматривать историю, улетая в воспоминая", – отметили подписчики под постом.

Ранее в Сети всплыло редкое фото Аллы Пугачевой до пластики.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Подключили к аппарату ИВЛ: подробности отравления Навального

Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву

Эксперт оценил шансы Польши помешать "Северному потоку - 2"

У Варшавы есть реальные инструменты против строительства газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей