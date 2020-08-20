Юморист опубликовал необычный снимок с королевой эстрады

Ефим Шифрин поделился архивными кадрами с Аллой Пугачевой. Фотографии были сделаны еще во времена Советского Союза. На них молодая Примадонна позирует в белом наряде с забавными ленточками в волосах. А сам комик запечатлен с высунутым языком.



Вместе с певицей и юмористом тот далекий вечер провели Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Алла с Михаилом держат в руках микрофоны. Ефим в это время увлечен чашечкой с горячим напитком.

"С пыльной полки", – подписал фото артист "Аншлага".

Юморист выложил целую серию кадров. На снимках подписчики могут полюбоваться молодыми Филиппом Киркоровым, Владимиром Пресняковым, Женей Белоусовым, Жанной Агузаровой, Игорем Корнелюком и другими знаменитостями.

Пользователи Сети решили потосковать вместе с любимым артистом.

"Какие все молоденькие", "Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", "Хорошо, что есть такие фото, и можно пересматривать историю, улетая в воспоминая", – отметили подписчики под постом.

Ранее в Сети всплыло редкое фото Аллы Пугачевой до пластики.

