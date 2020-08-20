Три месяца о нем не было никаких вестей

Новостей о Дмитрии Шепелеве не было с конца мая. Телеведущий перестал появляться в соцсетях – даже в день рождения Жанны Фриске он не прервал молчание и не вспомнил о бывшей возлюбленной. Сейчас он впервые за три месяца дал о себе знать.

Шепелев опубликовал на странице в "Инстаграм" известие о своем новом шоу. Дмитрий некоторое время назад ушел с главного федерального канала страны и нашел новое место работы. По его словам, эта программа ему будет больше по душе, чем "правдивая" передача на Первом.

Поклонники ведущего обрадовались, что тот наконец дал о себе знать.

"Слава богу. Снова услышим голос, который как бальзам на душу. Такой голос только у Шепелева", – комментируют в Сети.

Также они упрекнули его за то, что он долго не выходил на связь и поздравили с премьерой.

О том, куда пропадал из соцсетей, Шепелев решил не рассказывать.

Около месяца назад отец Жанны Фриске сделал заявление. Он планирует лишить Шепелева дома. Мужчина подал в суд на телеведущего после того, как отсудил у него 7 миллионов рублей.