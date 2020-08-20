Толкалина сделала признание о своей болезни

Толкалина сделала признание о своей болезни
Любовь Толкалина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
О диагнозе она узнала случайно

Хотя ограничения, которые были введены в качестве меры борьбы с коронавирусом, уже сняты, ежедневно о положительном тесте на COVID-19 узнают несколько тысяч россиян. Вот и актриса Любовь Толкалина рассказала о том, что успела переболеть коронавирусом. 

По словам знаменитости, она "на турбопередаче вырвалась из самоизоляции". Толкалина сразу же вернулась к съемкам, путешествовала по России и постоянно виделась с большим числом людей. Именно по этой причине экс-возлюбленная  Егора Кончаловского не может точно сказать, где она заразилась. 

На своей странице в "Инстаграм" артистка поделилась подробностями своей болезни. 

"Симптомов никаких, кроме потери нюха и вкуса у меня не наблюдалось. Ни высокой температуры, ни лихорадки и ломоты, ни последствий... я даже антивирусные не пила... только домашние морсы" – пишет Толкалина (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Как оказалось, блондинка узнала о своем диагнозе совершенно случайно. Тест она сдала за компанию. 

Любовь также трогательно поблагодарила своих друзей и близких за поддержку. По ее словам, забота и внимание с их стороны были похожи на "двухнедельный день рождения". 

Недавно стало известно, что дочь Толкалиной дебютировала в кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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