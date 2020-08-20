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Россиянка поделилась впечатлениями от наблюдения за звездным семейством Оксаны Самойловой и Джигана. По ее словам, картинка, которую знаменитости преподносят подписчикам, очень далека от действительности.
Очевидица заметила семью знаменитостей на борту самолета, который летел с турецкого курорта в столицу России. Девушка следила за тем, как ведут себя публичные персоны, и пришла к неутешительному выводу.
Несмотря на то, что в Сети модель и рэпер пытаются демонстрировать примирение и более-менее теплые семейные отношения, на деле все иначе. За весь полет парочка не перекинулась и парой слов. Оксана сидела с расстроенным видом, а Джиган с нескрываемым интересом разглядывал красивых девушек.
"Они за весь полет не сказали друг другу ни слова", - удивляется наблюдательная россиянка.
Кроме того, по словам пассажирки, большое семейство летело не вместе. Для себя и сына пара приобрела билеты в бизнес-класс, а вот дочери и обслуживающий персонал были вынуждены довольствоваться "экономом", передает "Пятый канал".
До этого Оксана Самойлова не на шутку взбесилась из-за упреков со стороны подписчиков. Многие пользователи Сети осуждают модель за примирение с мужем.
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