"Ни слова за полет": стали известны реальные отношения Самойловой и Джигана

"Ни слова за полет": стали известны реальные отношения Самойловой и Джигана
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Парочку заметили на рейсе из Турции в Москву

Россиянка поделилась впечатлениями от наблюдения за звездным семейством Оксаны Самойловой и Джигана. По ее словам, картинка, которую знаменитости преподносят подписчикам, очень далека от действительности.

Очевидица заметила семью знаменитостей на борту самолета, который летел с турецкого курорта в столицу России. Девушка следила за тем, как ведут себя публичные персоны, и пришла к неутешительному выводу.

Несмотря на то, что в Сети модель и рэпер пытаются демонстрировать примирение и более-менее теплые семейные отношения, на деле все иначе. За весь полет парочка не перекинулась и парой слов. Оксана сидела с расстроенным видом, а Джиган с нескрываемым интересом разглядывал красивых девушек.

"Они за весь полет не сказали друг другу ни слова", - удивляется наблюдательная россиянка.

Кроме того, по словам пассажирки, большое семейство летело не вместе. Для себя и сына пара приобрела билеты в бизнес-класс, а вот дочери и обслуживающий персонал были вынуждены довольствоваться "экономом", передает "Пятый канал".


До этого Оксана Самойлова не на шутку взбесилась из-за упреков со стороны подписчиков. Многие пользователи Сети осуждают модель за примирение с мужем.

Ольга ФЕДОРОВА

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