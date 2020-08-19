Модели надоело то, что ее пытаются научить, как поступать

Супруга популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила пост на своей истаграм-странице. Под фотографией с мужем модель решила ответить на упреки по поводу их воссоединения.

Брюнетке надоели указания подписчиков, как ей нужно правильно жить. Некоторые были шокированы новостью о том, что модель простила супруга. Они стали атаковать соцсети избранницы рэпера, стараясь вразумить ее.

"Это моя жизнь",

– парировала Оксана.

Также Самойлова попросила комментаторов жить их жизнью и оставить ее в покое. Модель добавила, что больше не намерена ни перед кем оправдываться.

Кроме того, брюнетка призналась, что до сих пор не знает, правильно ли она поступила, простив мужа.

Напомним, некоторое время назад с Джиганом начали происходить странные вещи. Его поведение в соцсетях, а затем и реабилитация в клинике шокировала поклонников. Более того, ходили слухи, что рэпер изменял жене. Исполнителя положили в наркологическую клинику, а его супруга осталась одна с четырьмя детьми. Она хотела подать на развод, но позже передумала.

Ранее появилась новость о том, что Оксана Самойлова отдыхает на одном из элитных турецких курортов с мужем и детьми. Там Джиган истратил целое состояние.