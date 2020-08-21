"А сам весь в бриллиантах": Барановская с отвращением вспомнила выходку известного музыканта

"А сам весь в бриллиантах": Барановская с отвращением вспомнила выходку известного музыканта
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка не смогла по достоинству оценить нижнее белье скандального рэпера

Телеведущая Юлия Барановская решила вспомнить забавный случай, произошедший на дне рождения Егора Крида. Она рассказала, как артист выступал с песнями на празднике, и на сцену выбежал рэпер Моргенштерн.

Приглашенный стал подпевать имениннику, пританцовывать и в один момент решил снять с себя джинсы. Наблюдательная телеведущая заметила, что рэпер не очень аккуратен – нижнее белье у него было "в катышках".

"И я расстроилась. Ведь человек весь в ролексах, бриллиантах, а сами трусы у него застиранные", –поделилась она впечатлением в эфире передачи "Конечно, Вася" на ютуб-канале Gazgolder.

Барановская заявила, что мужчины, как и женщины, должны следить за своей одеждой. Юлии не нравится, когда парни расхаживают в тесных плавках и несвежем нижнем белье, передает "Пятый канал".

"Для меня, к примеру, важно знать, что у меня под платьем красивое нижнее белье. Я надеваю его не для мужчин, а для себя", – заявила журналистка.

Звезда выразила уверенность в том, что Моргенштерн не расстроится из-за ее слов, потому что тот момент стал предметом обсуждения в СМИ. К слову, сам рэпер продолжал веселье как ни в чем не бывало.

Не так давно Юлия Барановская рассказала, как принимала участие в строительстве карьеры Андрея Аршавина. По словам телеведущей, именно ее советы помогли футболисту зарабатывать большие деньги.

Егор МАЛКОВ

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