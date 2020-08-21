Восторженную певицу с наследницей снимал на камеру Филипп Киркоров

Ани Лорак опубликовала в своем "Инстаграм" видеозапись, на которой показала, как передвигается на вейкборде. Певица призналась, что "впервые в жизни встала на доску".

Под свой хит исполнительница решила покорить волны вместе с дочкой. Она отметила, что видео снимал ее друг – поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

"Так круто! А самое главное – победа над собой!" — поделилась эмоциями звезда.

Судя по публикации, действие происходило в Греции, куда российские артисты стали массово съезжаться после недавнего возобновления авиасообщения.

Восторг артистки передался и ее поклонникам, которые заразились примером своей любимицы.

"Смотря на вас, подумала, что нужно преодолевать свои страхи. С каждым днем все больше и больше восхищаюсь вами", "Это смелый шаг! Выглядите супер! Вам понравилось это развлечение???", "Я бы наверное не смогла, ведь боюсь упасть", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее исполнительница посетила светское мероприятие, проведя время со знаменитыми друзьями. Фотографиями с праздника поделилась не менее известная Лера Кудрявцева, при этом ее поклонники отметили, что певица вдруг решила обойтись без макияжа.

Не так давно Ани Лорак снялась на фоне бассейна на вилле, где сейчас и отдыхает Филипп Киркоров с детьми. Он тоже любит экстремальные развлечения: в своем "Инстаграм" певец показал, как пытается взлететь над морем на флайборде. Первая попытка поп-короля была не самой удачной – несколько раз он падал с высоты. Впрочем, его это нисколько не расстроило.