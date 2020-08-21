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Александр Серов впал в ностальгическое настроение. В эфире программы "Судьба человека" певец вспомнил о бывшей жене – гимнастке Елене Стебеневой. Пара разошлась в 2010 году.
Брак певца и спортсменки продлился 19 лет. Гимнастка стала первой и на данный момент последней женой артиста.
Он рассказал, что не женился до 38 лет. Это было связано с тем, что исполнитель хита "Мадонна" хотел встать на ноги и купить собственную квартиру. Вариант жить с будущей супругой в коммуналке его не устраивал.
Через некоторое время после того, как Александр приобрел четырехкомнатную квартиру в Москве, в его жизни появилась Елена. Она поразила романтичного певца своей красотой и грацией. Артист без памяти влюбился в молодую спортсменку.
Однако, как отметил Серов, со временем любовь прошла. Это и стало причиной развода.
В разговоре с Борисом Корчевниковым певец отметил, что не любит ворошить прошлое. Якобы он может бросить неосторожную фразу, которая "резанет по ушам".
Напомним, Александр Серов и Елена Стебенева растили дочь Мишель. Девочка родилась в далеком 1993 году.
Ранее артист признался в чувствах к сестре Игоря Крутого. Однако отношения между ними не сложились, так как композитор всячески препятствовал этому.
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