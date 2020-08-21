Заявление ведущего заинтриговало пользователей

Дмитрий Шепелев, который ранее пропал из всех социальных сетей на несколько месяц, наконец-то вернулся в "Инстаграм". За последние сутки ведущий опубликовал уже две фотографии. И если вчерашний снимок вызвал бурную реакцию из-за того, что это была первая публикация, сделанная после долгого перерыва, то сегодня поклонников удивило другое.

На фото, опубликованном в "Инстаграм", Дмитрий Шепелев предстал в образе беременного мужчины. Ведущий придерживает округлившийся живот руками и нежно смотрит в камеру.

"Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение!" – подписал милое фото Дмитрий.

Возможно, что таким образом вдовец Жанны Фриске хотел привлечь внимание к запуску нового шоу на одном из федеральных каналов, однако поклонники насторожились. "Что значит пополнение? Ваша новая избранница ждёт малыша?", "Оо, беременный папа, это тянет на нобелевскую премию", "Когда рожать?" – поинтересовались пользовали социальной сети.

Однако большая часть все-таки решила, что пост посвящен премьере новой телепередачи, где Шепелев будет в роли ведущего. "Соскучились, Дима, ждём свежачок", – написали фанаты.

Напомним, что ранее Дмитрия Шепелева и его новую возлюбленную заметили в "звездном" роддоме.