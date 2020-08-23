Знаменитая родительница сняла на видео парящего на большой высоте ребенка

Дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия потрясла поклонников своим трюками на трапеции, которые смогла освоить. Девочка продемонстрировала, чему научилась в 8-летнем возрасте.

На опубликованном видео показано, что ребенок, со всеми средствами для подстраховки, растирает ладони мелом, совершенно безбоязненно готовясь к выполнению опасных упражнений, и отправляется на гимнастику.

Клавдия забралась по сетке и стала показывать упражнения на трапеции, раскачиваясь и наклоняясь головой вниз. В конце она спустилась на землю, а стоящий неподалеку инструктор не преминул похвалить ребенка.

Кстати, по достоинству увлечения ребенка оценил Игорь Николаев, который прокомментировал видео. Композитор ограничился лишь аплодисментами в виде "эмодзи", оставив лишние слова. А поклонники признали, что поражены смелостью мамы, которая спокойно наблюдала за парящим на высоте восьмилетним ребенком.

"Смелая Кристина,что может за этим наблюдать", "Даже вспомнила, как в детстве висела вниз головой на турниках. И не страшно ведь было! Зато сейчас страшно", "Мамина гордость. Тоже хотела отдать дочь в гимнастику, но у нас нет ни одной секции поблизости…", "Аж дух захватывает, умничка", – пишут подписчицы.

Кстати, это не единственное увлечение Клавдии. Девочка собирается пойти по стопам мамы и знаменитой бабушки. Ребенок желает посвятить жизнь музыке и даже успел выпустить первый хит. Новостью поделилась мама Клавдии на своей странице в соцсетях.

Сейчас Орбакайте проводит время на курорте вместе с дочкой. Где именно отдыхает знаменитость, пока что не известно, но, судя по опубликованным кадрам, отпуск проходит замечательно.